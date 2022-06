Foreldre bør unngå å bli servicestasjon for barna i sommer. Hva med å snu det rundt?

Det er så lett å tenke: «Hva kan jeg gjøre for at barna mine har det så behagelig som mulig?» Barna har mer nytte av at vi tenker annerledes.

9 minutter siden

Nå har sommerferien startet for skolebarna. Og mange av dem har noen uker fri mens vi foreldre fortsatt jobber. Det gir en fin anledning til å slå an tonen for ferien. Kanskje har du allerede grublet en stund på hvordan du skal underholde barna og være på jobb samtidig? Kanskje har du resignert og bestemt deg for at ubegrenset skjermtid er løsningen – det er jo tross alt ferie. Og kanskje har du lagt deg i selen for å legge til rette for deilige dager for barna – sørget for noe ekstra godt i kjøleskapet og kommet med forslag til aktiviteter.