Er det greit at foreldre sender barn i barnehagen når de selv har fri?

For småbarnsmoren er det en selvfølge å kunne sende barna i barnehagen – også de dagene hun selv har fri. – Det siste man trenger, er dårlig samvittighet.

Engasjementet handler om ansvar, verdier og dårlig samvittighet, sier psykolog.

24.02.2023 08:00

«Jeg er drit lei foreldre som skal ha barn, men ikke ha de! Har du fri, skal barnet ha fri med deg!»

«Hvis foreldrene er hjemme, er det ingen som sender ungene i barnehagen, vel?»

«Som barnehageansatt og mor selv, skjønner jeg fremdeles ikke hvorfor noen sender ungene i barnehagen når de er hjemme, med mindre de selv er syke.»

Kommentarene over er bare noen av dem som er skrevet under Veronica Netteland Jensens Tiktok-videoer.

32-åringen fra Askøy utenfor Bergen jobber som innholdsprodusent, og arbeidsdagene tilbringes på hjemmekontor.

I romjulen la tobarnsmoren ut en humoristisk video som viser et kjøkken fullt av rot. I videoen antyder Jensen at hun angrer på at hun valgte å holde ett- og toåringen hjemme i stedet for å sende dem i barnehagen.

