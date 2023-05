Babyen sover med mor dag og natt. Bør hun bekymre seg for all samsovingen?

Gjør jeg meg selv en bjørnetjeneste? lurer førstegangsmor. Psykologen svarer.

30.05.2023 07:00

Spørsmål:

Jeg har et barn på snart tre måneder som sover timevis på meg hver dag. Det er noe jeg synes er utrolig koselig, men det hender jo at det hadde vært praktisk å kunne klare å legge henne fra meg i en vugge eller i et babynest slik at det hadde gått an å gjøre andre ting. Babyen klarer heldigvis å sove bra i vogn og kan sove der en time eller kanskje til og med to etter at turen er over. Men det faktum at vi samsover på natt og at babyen bruker så mye tid på å sove på meg på dagtid, gjør at jeg blir litt bekymret for at soving fremover skal bli et problem. Er dette noe jeg burde prøve å avvenne henne fra (og i så fall hvordan?) eller vil det gå seg til? Hun er jo så liten ennå og er jo veldig avhengig av mammaen sin. Eller gjør jeg meg rett og slett en bjørnetjeneste ved å la henne sove på meg på dagen og ved siden av meg på natten?