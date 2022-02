Dagens foreldre er mer opptatt av å bli likt, enn av å bli respektert av barna sine. Det er et problem.

For at barna skal ha respekt for deg, må du har respekt for barna.

Nå nettopp

Vi voksne strekker oss langt for at barna skal føle seg forstått, sett og møtt på følelsene sine. Men vi lytter ikke bare etter hvordan barna har det, men også etter hva de synes om oss. Og mange tenker at misfornøyde barn er tegn på mislykkede voksne.

Behovet for å bli likt gjør det vanskelig å lage upopulære regler og ikke minst å få barna til å følge dem. Men barn trenger sterke, stødige voksne som de har respekt for – det gir trygghet.