Jo lenger barnet spiller, desto vanskeligere er det å avslutte. Dette kan hjelpe foreldre.

Med kunnskap om hva som skjer i hjernen til barn og unge som må slutte å spille, kan du gå vinnende ut av kampen.

Nå nettopp

Det er fredag kveld. Alle i familien vet at det er slutt på skjermtid klokken syv. Når ingen svarer eller kommer når du roper at det er middag, kjenner du fort at irritasjonen stiger. Du gjentar. Tonen er skarpere nå. Ingenting skjer. Til slutt går du inn på barnerommene og krever at skjermene skrus av.

«Bare litt til». «Jeg kommer snart».