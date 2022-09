Ta kontakt med vennene dine. Det betyr mer enn du tror.

Catherine Pearson Journalist, The New York Times

Er det egentlig noe poeng i å ringe eller tekste venner bare for å si hei? Er du redd for at de har det for travelt til å sette pris på det?

Ny forskning viser at slike spontane gester betyr mer enn vi aner.

– Bare en kort melding for å si hei og høre hvordan folk har det, kan bety mer enn du tror, sier Peggy Liu. Hun er blant annet førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved University of Pittsburgh.

Undersøkte betydningen av et hei

Peggy Liu har ledet en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Journal of Personality and Social Psychology. Den viser at folk ofte undervurderer hvor hyggelig andre synes det er å høre fra dem.

Hun og teamet hennes gjennomførte en serie på 13 eksperimenter med over 5900 deltagere. Målet var å finne ut hvor flinke folk er til å gjette hvor glade andre blir for at de tar kontakt, og hva slags interaksjon som betyr mest. I noen av eksperimentene tok deltagerne kontakt med en venn. I andre tok de kontakt med en mer perifer bekjent.

Avsenderne ble bedt om å vurdere hvor takknemlige og glade de forventet at mottagerne ville bli for å høre fra dem – fra ikke i det hele tatt til veldig glade.

Forskerne bad deretter mottagerne om å vurdere hvor glade de ble for å bli kontaktet.

I alle 13 eksperimentene undervurderte avsenderne kraftig hvor glade mottagerne ble. De mer overraskende gestene (fra folk man ikke hadde hørt fra på lenge) betydde ofte spesielt mye.

«Svært stor betydning»

Peggy Liu og kollegene la bevisst listen lavt: Å ta kontakt kunne innebære en kort telefonsamtale, en tekstmelding eller e-post, eller en liten gave, som bakst eller blomster.

Forskerne undersøkte ikke interaksjon i sosiale medier, men ifølge Peggy Liu er det ingen grunn til å tro at kontakt via Facebook eller Instagram er mindre betydningsfullt.

Forskerne håper at den store effekten disse små, enkle gestene hadde, vil oppmuntre folk til å ta spontan kontakt med andre oftere.

Studien deres er ikke den eneste nyere forskningen som understreker verdien av korte øyeblikk med kontakt. En studie publisert i tidsskriftet The American Journal of Geriatric Psychiatry viser en sammenheng mellom positiv sosial interaksjon og meningsfullhet hos eldre voksne.

Stadig mer forskning tyder på at menneskene vi tilbringer tid med hver dag, har «svært stor betydning» for trivselen vår, sier Gabrielle Pfund. Hun er postdoktor ved avdeling for samfunnsmedisin ved Northwestern University og en av forskerne bak studien.

Inne i en ensomhetskrise

Samtidig er dette en utfordrende tid for vennskap og kontakt i USA. Der er man inne i en ensomhetskrise som er blitt mer komplisert – og mer akutt – under pandemien.

– Vi har lett for å tro at venner og bekjente ikke er så åpne for oss som vi gjerne vil, sier Marisa Franco. Hun er psykolog og ansatt ved University of Maryland. Hun har dessuten skrevet en bok som snart kommer ut: «Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make – and Keep – Friends»

Hun registrerte at mange kvier seg for å ta kontakt med andre, og at det skyldes et fenomen som på engelsk kalles «liking gap». Det vil si tendensen til å undervurdere hvor godt andre liker oss.

En annen grunn til at folk nøler, er et lignende fenomen kjent som «beautiful mess effect». Det innebærer at når vi viser oss sårbare overfor andre, frykter vi at de vil dømme oss. Denne hangen til negativitet preger alle former for vennskap, forklarer Marisa Franco. Den kan påvirke måten vi oppfører oss og samhandler på.

Men vennskapseksperter som Marisa Franco sier de håper at funnene vil understreke behovet for å ha daglig kontakt med andre, og at de vil vise helsegevinsten ved vennskap – selv om man iblant kvier seg eller har det travelt.

– Hvis vi skal fungere best mulig, har vi behov for kontakt med andre, sier hun.

– På samme måte som du trenger mat og drikke, trenger du kontakt med andre for å fungere godt.

Denne artikkelen har vært publisert i The New York Times. Dette er en redigert versjon for Aftenpostens abonnenter.

Oversettelse: Totaltekst