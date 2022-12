Når alt virker tungt, kan en klype munterhet hjelpe

Ved å ta ting mindre alvorlig får vi en lettere reise gjennom livet. Her er seks tips.

En god latter forlenger ikke nødvendigvis livet, men har likevel merkbare effekter.

Carolyn Todd Skribent, The New York Times

14 minutter siden

En dag Wendi Aarons satt på biblioteket, hørte hun plutselig en sint stemme. Det var en dame som hisset seg opp over en regel. Hun skjelte ut personalet og ropte at hun ville ta med barnet sitt til et annet bibliotek. Alle i rommet ble sjokkert, ifølge Aarons. Hun er humorforfatter og bor i Austin i Texas.

– Det oppsto en ubehagelig og trykkende stillhet.