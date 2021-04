Styrer mat og trening livet til sønnen din? Her er spørsmålene du bør stille.

Selv for meg som fagperson er det vanskelig å snakke med gutter om kropp. Men her er noen spørsmål du bør stille, skriver ungdomspsykologen.

Psykologen er ekstra bekymret under pandemien for alle de unge menneskene som strever med mat, kropp og trening. Foto: Lea Dohle

26. apr. 2021 19:00 Sist oppdatert 17 minutter siden

Jeg blir ofte spurt om det er noen grupper blant ungdommene jeg er spesielt bekymret for nå. Alle er sårbare i en pandemi, men sannheten er at det er noen jeg har vært ekstra bekymret for: Alle de unge menneskene som strever med mat, kropp og trening.

En spiseforstyrrelse tar den plassen den kan få i et liv, og i år har det vært altfor lite annet å fylle livet med. I tillegg har mange møtt stengte dører på treningssentrene.

