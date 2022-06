Hvordan skal vi snakke om ufrivillig barnløshet?

– Av og til føles det som jeg ikke har vokst opp skikkelig, at jeg ikke er en ordentlig del av samfunnet, og aldri ble helt den jeg skulle bli fordi jeg aldri fikk barn.

Cecilie Hoxmark håper vi kan snakke mer om ufrivillig barnløshet.

8 minutter siden

Denne teksten ble først publisert i nyhetsbrevet Aftenposten Foreldre. Vi opplyser, utfordrer og gir svar på spørsmålene du har om livet med barn. Meld deg på her.

For mange er det naturlig å tenke at man eller annen gang skal få et barn. Slik var det også for Cecilie Hoxmark.