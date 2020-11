Da barna reagerte på mobilbruken, skjønte Randi (38) alvoret. Her er hjerneforskerens råd for å logge av.

Hjerneforsker Ole Petter Hjelle: Slik kan du på enkelt vis redusere skjermbruken.

Randi Flesjø gjorde noen enkle endringer for å redusere skjermtiden. Viljam Brodahl

11 minutter siden

Hun husker godt da det gikk opp for henne at mobilen tok over mye av hverdagen.

– Jeg merket at jeg alltid hadde mobilen med meg i hånden. Oftere og oftere begynte familien min å kommentere det, sier Randi Flesjø.