Historie Kongelige Dronning Mauds store skuffelse Dronning Maud forgudet nevøen Edward, som skulle arve den britiske kronen. Da han sviktet alt Maud holdt kjært, skyldte den norske dronningen på en «ond kvinne».

Trond Norén Isaksen Historiker og forfatter

24 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Dronning Maud forble alltid nært knyttet til fødelandet Storbritannia og familien sin der. I den yngre generasjonen var det særlig én hun satte høyt:

Nevøen Edward, prinsen av Wales, kalt David i familien.

Jeg elsker ham som min egen sønn Dronning Maud

«Jeg ønsker så inderlig at Olav vil bli like sympatisk i den alderen, like uskyldig og like naturlig som David», skrev hun til moren hans, dronning Mary, i november 1911.

Da var Olav åtte og «David» 17 år gammel.

Men den elskede nevøen skulle volde dronning Maud en enorm skuffelse.