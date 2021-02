Foto: Teknisk Museum Historie Politikk Hendelsen på flyturen felte Norges statsminister. I sentrum sto to journalister.

Etter to campari og soda forlot statsminister Per Borten (57) sin plass på business class, for å gå bakover i flyet til toalettet. På veien leverte han et dokument til noen på turist-klassen. På vei tilbake tok han det samme papiret med seg igjen.

Terje Valestrand

9 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Det var mandag 15. februar 1971, om bord på flight SK 457 fra Oslo til København.

To uker etter måtte regjeringen Borten gå av på grunn av denne hendelsen.

Det var i grunnen et lenge varslet forlis.