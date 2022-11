Var truet av nedleggelse. Kun fornøyde kunder kunne redde Vinmonopolet.

Knut Grøholt foran noe av vareutvalget i 1997.

Vinmonopolet har feiret sine første 100 år. Forvandlingen fra å ligge inntørket på sotteseng, til å få et godt omdømme, skyldes på mange måter kundene.

AFTENPOSTEN HISTORIE: «Hva slags vin passer til elgstek?» «Kan du anbefale en god hvitvin til krabbe?» «Unnskyld, men jeg tåler ikke tunge rødviner.

Kan du foreslå en vin jeg ikke blir så tett i nesen av?»

Spørsmålene hagler i vinbutikkene, ikke minst nå foran jule- og nyttårshøytiden. Betjeningen kan sitt fag, viser kundene rundt og foreslår et utvalg ut fra ulike prisklasser. Vin uten mat? Ja, det er også mulig.

Polet er blitt en butikk med fagpersonell, der det ikke er flaut å handle slik det kunne være i gamle dager. Vinmonopolet har et godt rykte, men for 20–30 år siden sto polet i fare for å bli nedlagt.

– Vinmonopolet hadde blitt en anakronisme, noe gammeldags som ikke fungerte i en moderne verden, sier Jens Nordahl.