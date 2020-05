Slik fikk det norske folk høre nyheten om at krigen offisielt var over

Alle visste at freden var nær, men nølte med å slippe jubelen løs inntil det var sikkert. Nyheten kom via Sveriges Radio. Mange sørget i disse dagene over dem de hadde mistet. Andre hadde valgt feil side og fryktet hevn.