Det er mer enn 550 år siden øyene opphørte å eksistere som dansk-norsk territorium, men fremdeles ønsker noen øyboere å bli norske statsborgere. Dette dokumentet er en viktig del av historien bak. Historie Shetland Pantebrevet som aldri ble innløst

Lerwick, Haroldswick, Sandness og Tingwall – Egilsay, Westray og Flotta. De norskklingende stedsnavnene på Shetland og Orknøyene er mange.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Dette er historien om en fattig dansk-norsk konge som satte danske interesser foran norske.

Den går tilbake til 1266, da skottene gjennom Perth-avtalen tok over Hebridene og Isle of Man fra Norge gjennom et årlig avdrag på 4000 mark.

Pengene ble sjelden betalt.

Da kong Christian 1. på 1460-tallet hadde store pengeproblemer og kjempet mot et opprørsk Sverige som hadde gått ut og inn av Kalmarunionen, fikk han gjennom franskekongen Ludvig 11. en idé som skulle bli skjebnesvanger for Norge:

Christian ville gifte bort datteren sin, Margrete, til Skottlands konge, Jakob 3., blant annet for å sikre seg en forbundsfelle i kampen mot Sverige.