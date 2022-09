Historie Den kalde krigen Historiens farligste dag og mannen som reddet verden En snarrådig kaptein og en lyskaster som kilte seg fast i tårnet på en ubåt kan ha reddet verden. Politikerne som senere tok æren for at Cubakrisen ikke førte til atomkrig, ante ikke hvor nær katastrofen de var.

AFTENPOSTEN HISTORIE: 27. oktober 1962 sto verden på randen av atomkrig. I Det hvite hus snakket man senere om «den svarte lørdagen».

President John F. Kennedy hadde forhandlet med sovjetleder Nikita Khrusjtsjov i nesten en uke. Kortene lå på bordet. De neste timene ville avgjøre om det ble krig eller ikke.

Det de to statslederne ikke hadde noen anelse om, var at en sovjetisk ubåtkaptein trodde at tredje verdenskrig allerede hadde brutt ut.

Og han var klar til å delta med atomvåpen.