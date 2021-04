I april 1940 var BBC i gang med de første nyhetssendingene på norsk. Det skulle bli starten på et unikt stykke norsk mediehistorie. Historie Journalistikk Han var selve «stemmen fra London». Slik tilpasset de seg britenes sensursystem.

Da krigen kom til Norge, gikk sannheten i eksil.

Sindre Hovdenakk Kritiker, journalist og sakprosaforfatter

AFTENPOSTEN HISTORIE: De dramatiske åpningstaktene fra Beethovens skjebnesymfoni, etterfulgt av ordene «Dette er London».

Det er blitt stående som et av de tydeligste krigsminnene for alle de nordmennene som lyttet til BBCs norske sendinger under den tyske okkupasjonen fra 1940 til 1945.

Sendingene fra London var livsviktige for den norske motstandsviljen. Samtidig var de den mest troverdige informasjonskanalen fra det frie Europa inn til et hærtatt land.

Men det var ingen selvfølge at BBCs norske sendinger fikk denne enestående posisjonen hos radiolytterne.