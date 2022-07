Berlin, 1945. Sovjetiske soldater heiser flagget over riksdagen til det slagne tredje riket. Krigen er over. Men for tyske kvinner og jenter venter en ny kamp. Historie Voldtekt Voldtekt: Verdens eldste våpen

«Han har digre hender, og pusten hans lukter alkohol. Hjertet mitt dunker vilt. Jeg hvisker, trygler: Bare én, vær så snill, bare én. Gjerne Dem. Men kast ut de andre.»

Hjørdis Halleland Mikalsen

30 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Sitatet fra boken «En kvinne i Berlin», skrevet av den tyske journalisten Marta Hillers, beskrev det som skjedde i Berlin i 1945. Men det kunne også beskrevet det som hendte i Bosnia på 90-tallet og det skjer i Ukraina i dag.

Gjennom hele historien har kvinnens kropp vært en slagmark for stridende parter.

Syria, 2017:

En dag kom en gruppe væpnede menn til Aidas hjem. Fire av mennene tok henne inn på et rom og låste døren. Der tvang de henne til å ta av seg niqaben for å sjekke at hun ikke var en mann utkledd som kvinne. Så voldtok de henne til hun mistet bevisstheten. Da hun kom til seg selv fikk hun vite at ektemannen var blitt drept av de samme soldatene.