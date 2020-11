Norges største by kan ha ligget i Nederland

På 1600-tallet var Nederland Europas dominerende økonomiske stormakt. Tusenvis av norske ungdommer krysset Nordsjøen for å søke jobb og frihet i Amsterdam. Minst to av dem endte med dødsdom.

Havnemiljø med mennesker og store og små skip ved bukten IJ i Amsterdam. Maleri av Ludolf Bakhuysen, 1673. Foto: Rijksmuseum

AFTENPOSTEN HISTORIE: 25 år gamle Marit Roelofs fra Bergen jobbet på et herberge rett bak Damplassen i Amsterdam. Hun hadde voldsom hjemlengsel, men tjente ikke nok til å kunne reise hjem.

Så hun la en plan:

Hvis jeg tenner et lite bål som lager mye røyk, vil folk komme bort til bålet og lure på hva det er. I oppstyret kan jeg stjele noen av verdisakene til henne jeg jobber for, og jeg får råd til å dra tilbake til Norge.

Planen mislyktes. Huset brant ned. Marit ble arrestert og dømt til døden. Hun fikk aldri se hjembyen igjen.

Om straffen ble fullbyrdet, vet vi ikke.

Men kunstneren Rembrandt har i en berømt tegning skildret et lignende tilfelle: 18 år gamle Else Christiansen fra Jylland som henger i galgen på Volewijk utenfor Amsterdam. Under en krangel med hybelvertinnen om husleie hadde Else grepet en øks. Kona hun bodde hos, falt og døde. Else forsøkte å rømme ved å hoppe i kanalen, men ble pågrepet og idømt dødsstraff.

18 år gamle Else Christiansen fra Jylland ble hengt i Amsterdam 1. mai 1664, bare to uker etter at hun var kommet til byen. Rembrandt van Rijn skildret henrettelsen med denne tegningen. Foto: Wikimedia Commons/The Met

Største norske by?

På 1600-tallet var den nederlandske republikken det rikeste landet i Europa. Amsterdam opplevde en eksplosiv vekst innen sjøfart, industri og handel, og metropolen ble et reisemål for folk fra store deler av Europa. Også fra Norge.

«Amsterdam – nordmenns største by på 1600-tallet?» har historiker Sølvi Sogner spurt.

Forskere har anslått at det bodde ca. 13.500 norske innvandrere i byen i 1650. På samme tid var Bergen den soleklart største byen i Norge med anslagsvis ca. 8500 innbyggere, ifølge Bergen bys historie.

Det finnes ingen presise tall. Andre eksperter mener vestlandsbyen hadde 12.000–15.000 innbyggere. Poenget er uansett: Amsterdam var en av de absolutt viktigste byene for nordmenn for rundt 400 år siden.

«Lille Norge» lå like ved dagens Red Light District.

Nordmenn holdt særlig til i havnestrøkene øst i Amsterdam. Flest bodde i dette strøket, Lastage, omtrent der dagens Red Light District ligger. Foto: Fredrik Larsen

Ville kjøpe tømmer

Trelasthandel var bakgrunnen for at folk flyttet fra Norge til Nederland. I middelalderen begynte hollandske skip å dukke opp langs norskekysten for å kjøpe tømmer. Snart fikk Nederland vidtgående friheter i Norge. Skipene deres seilte inn i bukter og viker og fikk kontakt med folk som bodde der.

St. Olavskapellet i Amsterdam er nevnt første gang i 1451. Kapellet skal ha blitt reist i glede over at skip fra byen fikk lov å handle tømmer i Norge. Et skogfritt Nederland i vekst trengte uhorvelige mengder trevirke til diker og demninger, hus- og båtbygging, festningsverk, brensel og til og med veidekke. I tillegg til trelast var også norsk fisk og mineraler, særlig kobber, ettertraktet i Europa.

Nederlandske skip laster tømmer i en norsk havn. Transaksjonen foregår i vannkanten, noe som var vanlig. På denne måten skjedde mye av kontakten mellom Norge og nederlandene. Maleri av Andries van Eertvelt, 1610-20. Foto: National Maritime Museum, Greenwich, London, Caird Collection

Fakta Holland vs. Nederland Nederlandene dekker omtrent dagens Nederland, Belgia og Luxembourg. Området hadde stort sett felles historie frem til 1500-tallet. På 1500-tallet ble den nederlandske republikken dannet – De Republiek van de Zeven Verenigde Provinciën. Den svarte for en stor del til dagens Nederland. Holland var og er den suverent viktigste regionen i Nederland. Storbyene Amsterdam, Haag og Rotterdam ligger alle i Holland. Nederland ble monarki i 1815. Vis mer

Hegemoni på havet

Gjennom å utnytte ny teknologi og kunnskap bygde ambisiøse nederlendere opp en stor og effektiv handelsflåte. Fløytskipene deres erobret havene, og på land ga vindmøller kraft til en stor industriproduksjon.

Særlig handel med korn fra Østersjø-området ble grunnlaget for nederlandsk rikdom og handelshegemoni i storhetstiden. Hollenderne brøytet seg inn på hanseatenes gamle markeder ved også å frakte sild, salt, klær og andre varer til lave priser.

Handelen ble global. Snart seilte store hollandske handelsskip jorden rundt – til Øst-Asia, Sør- og Nord-Amerika og det sørlige Afrika – og brakte hjem rikdom i form av krydder, silke, sukker, pelsverk og mye mer.

En kvinne og en mann er så fulle at de ikke legger merke til at de blir ranet. Uglen (tegningen på veggen) ble regnet som en dum skapning på 1600-tallet, fordi den ikke kunne se i dagslys. Alkoholen hadde gjort paret blinde for hva som foregikk. For mange norske kvinner og menn var fyll og småkriminalitet en del av tilværelsen i Amsterdam. Maleri av Jan Steen, ca. 1655–65. Foto: Rijksmuseum

Verdensby på norske påler

Amsterdam ble den store transitthavnen for alle de etterspurte varene fra fjern og nær. Byen var Nord-Europas viktigste varelager og verdens fremste finanssentrum. Stedet sto sentralt i den rivende utviklingen som gjorde Nederland til en økonomisk stormakt

De velkjente kanalene og de karakteristiske, smale murhusene i Amsterdam skriver seg fra 1600-tallet.

«Den nederlandske storbyen står på en grunnmur av norsk skog», skriver historiker Margit Løyland.

Solide trepåler trengtes til å stabilisere den fuktige grunnen under byen. Rådhuset på Damplassen, åpnet i 1655 og i dag kongelig slott, hviler ifølge Løyland på 13.659 påler fra Norge.

Amsterdam ble viktig i utviklingen av moderne kapitalisme. Nederlandske handels- og finansmenn sto bak fornyelse av aksjeselskapet, kreditt, børs og forsikring. I motsetning til folk i andre land var nederlenderne stort sett fri fra tyngende skatter og undertrykkende konger, og de kunne konsentrere seg om business.

Folk var villige til å ta risiko og satse på innovasjon.

Stor innvandring

Et viktig premiss for den kraftige veksten var de over 100.000 innvandrerne som forlot de spanskstyrte provinsene Brabant og Flandern på slutten av 1500-tallet av religiøse eller økonomiske grunner, og som i stor grad bosatte seg i Amsterdam.

Mange av disse innvandrerne, jøder og protestanter, hadde kunnskaper, penger og nettverk. De ga en sterk impuls til den økonomiske utviklingen.

Nederlandsk økonomi var sterk og stabil i nesten hundre år fra ca. 1580 til 1660. Befolkningen i Amsterdam ble syvdoblet fra 30.000 til 219.000. Byen sydet av politiske flyktninger, vitenskapsfolk, kunstnere, eventyrere – og vanlige arbeidsfolk fra mange deler av Europa.

Ikke minst fra Norge.

«Tre norske på gaten» i Amsterdam:

fullscreen next Nils fra Stavanger – russisk admiral: Nils Olsen, eller Niels Olufsen, ble født i 1655 og vokste opp i en håndverkerfamilie i Stavanger. Han dro til sjøs og reiste til Nederland ca. 14 år gammel. Der ble han en av få norske som greide å stige i gradene. Han ble skipskaptein og reiste i langfart på Asia flere ganger. I 1697 kom Nils, som nå het Cornelius Cruys, i kontakt med den russiske tsaren Peter den store, som besøkte Amsterdam. Han ble engasjert av tsaren til å bygge opp en marine. I nesten 30 år var Cruys i russisk tjeneste; han var en av tsarens mest betrodde menn og ble utnevnt til admiral. Cruys døde i 1727 og er gravlagt i Oude Kerk i Amsterdam, der graven hans er synlig i dag. 1 av 3

Over 40.000 skandinaver

«Norske sjøgutter tok hyre på hollandske skip, og norske jenter fant seg kjæreste blant hollandske sjøgutter og forlot hjemlandet», skriver Sølvi Sogner, som i mange år forsket på norsk emigrasjon til Nederland.

Den nære kontakten mellom Norge og Nederland tok seg særlig opp på 1600-tallet. Motoren var den sterke økonomiske aktiviteten som preget Nederlands gylne århundre.

Vanlige folk reiste i tusentall over Nordsjøen. Den nederlandske forskeren Erika Kuijpers har anslått innvandringen fra Norden til Amsterdam i løpet av 1600-tallet til 41.000 personer.

Av disse utgjorde nordmenn godt over halvparten. Til sammenligning bodde det i Norge knapt en halv million mennesker i midten av det 17. århundre. Tilflyttingen fra Norge toppet seg ca. 1640–80 og holdt seg godt oppe til omkring 1720.

«I flere generasjoner var det minst like aktuelt for norske kvinner og menn å dra til Amsterdam som til København eller noen annen norsk by», ifølge Løyland. Også andre hollandske byer, som Hoorn, opplevde norsk innflytting.

Dette var en tid med et åpent arbeidsmarked i Europa. På samme måte som Amerika skulle friste unge nordmenn 200–250 år senere, lokket lønninger og levemåte i Nederland på 1600-tallet folk til å forlate den trange gården hjemme.

I flere generasjoner var det minst like aktuelt for norske kvinner og menn å dra til Amsterdam som til København eller noen annen norsk by Historiker Margit Løyland

Ungdom fra sørvest

Fra Norge var det spesielt unge mennesker fra kysten av Sørvestlandet som reiste til Amsterdam. Havnene ved Mandal, Lista og Kristiansand dominerte utfarten fra distriktet. Fra enkelte bygder på Agder emigrerte minst hver tredje unggutt til Nederland når de kom opp i 15–16-årsalderen.

Og det var enkelt å komme seg av gårde: I 1652 gikk det rundt 1000 skipsavganger fra Amsterdam til havner i Norge. Det var heller ingen lang reise. Hvis været var godt, kunne seilasen til Nederland være unnagjort på godt under en uke.

Mange unge simpelthen stakk av. Noen fra et magert arbeidsmarked eller kongens krav om militærtjeneste, andre fra et forbudt kjærlighetsforhold eller en uønsket graviditet.

Hundreåret 1621–1720 var sterkt preget av kriger – deriblant en rekke konflikter med Sverige.

Kart over Amsterdam fra 1649, tegnet av Joan Blaeu. Merk at sør er oppover på kartet. Foto: Wikimedia Commons

«Norske» steder i Amsterdam:

CORT ADELERS HUS: På adressen Rokin 91 i sentrum av Amsterdam hadde den norske sjøhelten sitt hjem. Huset står fremdeles, i dag omgitt av butikker og restauranter. Foto: Fredrik Larsen

JONKERSTRAAT: Dette var en av gatene i strøket Lastage der svært mange norske bodde på 1600-tallet. Husene fra den gang er for lengst revet og erstattet av nye. Foto: Fredrik Larsen

OUDE KERK: «Den gamle kirken» er Amsterdams eldste bygning. Her har det vært gudshus siden tidlig på 1200-tallet. Kirken tilhører den nederlandske reformerte kirken og ligger i De Wallen, i dag byens Red Light District. Nordmannen Cornelius Cruys (Nils Olsen) ligger begravet her. Foto: Fredrik Larsen

ST. OLAVS KAPELL: Kapellet ble oppført like etter at Amsterdam i 1443 fikk tildelt handelsprivilegier av den norsk-dansk-svenske unionskongen Christoffer av Bayern. Det ligger ved inngangen til gaten Zeedijk, og det er fort gjort å gå forbi uten å legge merke til bygningen. Foto: Fredrik Larsen

ANSLOS HOFJE: Claesz Claeszoon Anslo, født i Oslo i 1555, ble en velhavende tekstilhandler og opprettet et fattighus i Amsterdam. Stedet ligger i strøket Jordaan i 1ste Egelantiersdwarsstraat 1-5, og gårdsrommet er åpent for besøkende. Foto: Fredrik Larsen

Kvinner reiste alene

Historiker Kariin Sundsback har skrevet doktoravhandling om utvandring av norske kvinner til Nederland ca. 1600–1750.

– Emigrasjon var vanlig i tidlig moderne tid, men stort sett dro kvinner ikke så langt, og hvis de reiste langt, dro de gjerne med familie. Men veldig mange av de norske kvinnene ser ut til å ha reist alene til Nederland på jakt etter jobb, og det var unikt, sier hun.

Flere forskere har påpekt den høye andelen kvinner blant de norske innvandrerne i Amsterdam. Blant de norske som giftet seg i byen, var ca. 40 prosent kvinner. Unge kvinner og menn fant seg ofte norsk ektefelle, og det vitner om at det eksisterte et norsk innvandrerfellesskap i Amsterdam.

Mange unge og ugifte norske kvinner jobbet som tjenestejenter hos borgerskapet i Amsterdam. Skrubbing av en del av hverdagen. Maleri av Willem van Odekercken, datert til 1631–77. Foto: Riksmuseum

Pesten tok mange liv

Barbara Pieters fra Christiania skrev et brev på norsk til mannen sin, Magnus Andries, som var på en lang reise om bord på skipet «Het Geloof». Brevet er datert 11. november 1664. Paret hadde giftet seg i Amsterdam seks år tidligere:

«... min hjertens kjære mann, lar jeg Eder vite at alle barna har vært syke av pesten, mens jeg er nå ganske vel til pass og har ikke hatt noe av den sykdommen, mens vår (venninne) Marike Lamers er død. Den ene dagen var hun frisk, den neste dagen død. Men nå stilner denne sykdommen av, Gud skje lov. Her er 1000 mennesker døde i år i løpet av én uke, men denne uken er 454 døde, så det er stor nedgang»

Alle barna har vært syke av pesten Barbara Pieters fra Christiania

Det året ble Amsterdam rammet av et stort pestutbrudd. Sykdommen skal ha tatt livet av 24.000 mennesker i løpet av ett år.

Ektemannen Magnus kom hjem til Amsterdam i god behold året etter. Ni måneder senere fødte Barbara familiens femte barn. Men brevet fikk han aldri. Det lå i en postsekk på et nederlandsk skip som høsten 1664 ble tatt av et engelsk kaperskip, og kom først for en dag i det britiske nasjonalarkivet for noen år siden.

Omtrent 17.000 nordmenn var ansatt i virksomheten til Det nederlandske ostindiske kompani (VOC) mellom 1602 og 1794. De seilte på skipene som gikk til Asia. Maleriet viser hjemkomsten til den andre nederlandske ekspedisjonen til Asia. Malt Hendrik Cornelisz. Vroom, 1599. Foto: Rijksmuseum

Jobbet på sjøen

Ni av ti norske menn var sjøfolk eller hadde et yrke nær knyttet til sjøen. Den sterke tilknytningen til maritime yrker gjorde nordmenn unike blant innvandrerbefolkningen.

Nederland var helt avhengig av utlendinger for å bemanne handelsflåte og marine med matroser og soldater. I handelsflåten var en femtedel av utenlandske sjøfolk norskfødte; marinen besto av 8 prosent nordmenn. I langfart til Asia og Amerika var det enkelt å få hyre og gode penger å tjene, men også høy dødelighet. Ingen var sikre på å komme tilbake.

Unge og ugifte kvinner tok seg som oftest arbeid som tjenestejenter.

– Det må ha vært ganske lett å få seg jobb som hushjelp. Det var en stor middelklasse med penger til å ha tjenestefolk, sier Sundsback. Gifte kvinner som hadde en mann på sjøen, ble forventet å være økonomisk aktive ved for eksempel å leie ut rom.

Det gylne århundret

Nordmenn kom til en by som var høyt utviklet økonomisk og sosialt. Her var det til og med brolagte gater og gatelys!

Den enestående oppsamlingen av velstand og et velordnet og relativt åpent samfunn førte til en gullalder innen kunst og vitenskap. Berømte verker som Rembrandts Nattevakten (1642) og Vermeers Melkepiken (ca. 1660) ble malt i denne perioden.

Middelklassen var stor og selvsikker, og det var en relativ likhet mellom kjønnene. Etter datidens standard ble også fattige og trengende tatt godt vare på gjennom sykehus, gamlehjem og barnehjem.

Nattevakten (1642) av Rembrandt viser en gruppe medlemmer av et skytterlaug. Bildet er et av de aller mest berømte kunstverkene fra den nederlandske gullalderen. Foto: Rijksmuseum

Harde levekår

Men selv om levestandarden var den høyeste i Europa, forble de aller fleste norske kvinner og menn likevel fremmedarbeidere på laveste sosiale trinn.

«De lærte seg fort det nederlandske uttrykket ’å være til spott og spe’», ifølge Margit Løyland. Nordmenn tok sjelden borgerskap, og få norske sjøfolk fikk høye stillinger. For svært mange var hardt fysisk arbeid en daglig realitet. Ofte truet sykdommer, og barnedødeligheten var høy. Gjennomsnittlig forventet levealder var ikke engang 40 år.

Nordmenn holdt særlig til i havnestrøkene øst i byen. Flest bodde i Lastage ved hovedgatene Ridderstraat og Jonkerstraat. I dette fattigkvarteret levde folk ekstremt tett. Ofte bodde fire familier i ett hus. Strøket var preget av kneiper, bordeller og billige pensjonater. Amsterdams beryktede Red Light District ligger i dag i nesten det samme området.

– Området ble sett på som et skittent strøk med mye kriminalitet og prostitusjon. Jeg antar at livet deres ikke kan ha vært så veldig bra, sier Sundsback.

Hun har funnet ut at det var liten sosial mobilitet blant de norske.

– Folk giftet seg to og tre ganger og fortsatte å bo i det samme området. Jeg hadde forventet at hvis man jobbet en stund og kanskje bygget opp litt sparepenger, så flyttet man tilbake eller til et litt bedre sted. Men det var ikke tilfellet, sier hun.

– Jeg tror det må ha vært vanskelig i en by som Amsterdam å klatre på rangstigen. De ble sett på som de laveste. Med så mange immigranter i en by var det vanskelig å komme seg oppover når man ikke kunne språket så godt og kanskje ikke kunne skrive sitt eget navn engang, sier Sundsback.

En kvinne kler av seg før hun går til sengs. Mange norske kvinner i Amsterdam på 1600-tallet livnærte seg som prostituerte, og forholdene var sannsynligvis langt enklere enn på dette bildet. Utsnitt av maleri av Jan Steen, 1655–60. Foto: Rijksmuseum

Det var enormt med prostitusjon Historiker Kariin Sundsback

Kranglet og sloss

– Det som forbauset meg mest, var de kriminelle arkivene fra Amsterdam, sier Sundsback.

Innledningsvis hørte vi om Marie som ble dømt til døden for å ha startet en brann. Sundsback har også funnet opplysninger om en norsk mann som fikk samme straff. Mer typiske hendelser som involverte nordmenn, var krangling på gaten, slåsskamper, tyveri, innbrudd, ulovlig alkoholproduksjon og -salg – og prostitusjon.

– De var veldig kreative, sier hun. Og kvinner sloss stadig vekk i fylla.

– Det var enormt med prostitusjon. Mange norske kvinner ble anklaget for det, og flere var godt kjent blant befolkningen. En av dem ble kalt «Norske-Engel». Ved ett tilfelle ble hun hentet inn fordi hun gikk med nakne bryster i gatene, var full og sang ugudelige sanger. Hun ble arrestert gang på gang og forvist fra Amsterdam, forteller Sundsback.

Prostitusjon kan ha betydd en nødvendig eller fristende ekstrainntekt for en del av de norske. Omkring 40 norske kvinner ble arrestert for prostitusjon i årene 1650–1700. Den yngste, Engeltje Cornelis fra Bergen, var bare 15 år gammel og ble arrestert sammen med to andre tenåringer. Jentene opererte gjerne i lag, på gaten eller i små horehus eller -kjellere.

Også menn deltok i denne næringen: Horevert i De Stockholmer kelder var sjømannen Cornelis Jans, 33 år gammel, også han fra Bergen.

Vertshus som dette var steder der nordmenn ofte oppholdt seg. I dette maleriet av Jan Steen (datert til 1660–1679) har en eldre mann tatt tak i vertinnen mens noen andre spiller backgammon i bakgrunnen. Foto: Rijksmuseum

Ganske fritt

Kvinner som «Norske-Engel» var en del av mangfoldet i Amsterdam, men levemåten hennes sto i skarp kontrast til borgerskapets idealer. Den protestantiske, kalvinistiske læren i den nederlandske reformerte kirken var preget av en puritansk, nøysom og disiplinert livsførsel, der man heller investerte i nye prosjekter enn å velte seg i nytelse.

En strikt tro var ikke ukjent for ungdom fra Agder på 1600-tallet, men i storbyen Amsterdam var det samtidig lettere å unngå den strenge kontrollen.

Den nederlandske republikken var etter datidens mål uvanlig tolerant overfor minoriteter. Så vel franske hugenotter som jøder og lutheranere kunne praktisere sin tro nokså fritt. Flyktninger fra Antwerpen hadde i 1588 organisert en luthersk menighet i Amsterdam, så for nordmennene som kom til byen, fantes det en kirke å gå til. Skandinavene utgjorde omtrent en fjerdepart av medlemmene i den ellers tysk-dominerte menigheten.

I 1663 krevde nordmenn og dansker i Amsterdam å få en dansktalende prest, og i noen år eksisterte det en egen skandinavisk utbrytermenighet i byen. Men mange av de norske gikk sjelden aller aldri i kirken uansett.

England overtar

Den kraftfulle nederlandske ekspansjonen førte til konflikter med store og ambisiøse naboer – England og Frankrike. Under det meste av gullalderen lå Nederland i krig med fiender fjern og nær. Over tid ble rivalene mer og mer mektige. Til slutt overtok de lederposisjonen.

Kriseåret 1672 ble et sjokk – og et vendepunkt. Konkurrentene begynte å ramme nederlandsk handel og sjøfart, og økonomien var ikke lenger i vekst. Utover 1700-tallet overtok England hegemoniet som den fremste europeiske handelsnasjonen.

Innvandringen fra Norge ble kraftig redusert i overgangen til et nytt århundre. Norden gikk inn i en lang fredsperiode etter den store nordiske krig, norsk skipsfart ble mer utviklet, og det ble lagt restriksjoner på trelasthandelen med Nederland.

Den hollandske gullalderen var over, og med det også den første store bølgen av utvandring fra Norge i moderne tid.

Artikkelen har tidligere vært publisert i Aftenposten Historie nr. 1/2020.

