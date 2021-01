Aftenposten for 100 år siden: Utleverte sine hemmeligheter om «racersmøring».

Skulle man i det hele tatt smøre – og i så fall med hva? Og hvorfor alt hemmelighetskremmeriet rundt det de beste langrennsløperne la under skiene?

Thorleif Haug under vinter-OL i Chamonix i 1924, der han tok tre gull. Foto: NTB

Sverre Amundsen

10 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Spørsmålene opptok mange. Hva hadde egentlig Thorleif Haug og de andre toppløperne under langrennsskiene?

Mange tok til orde for at deres hemmelige smøringsprodukter burde bli tilgjengelig for alle.

«Racersmøring» var nå endelig tilgjengelig for alle, sto det å lese i Aftenposten morgen 8. november 1920.