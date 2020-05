Dokumenter avslører: Tyskere beskyldte norske styrker for overgrep etter krigen

Razziaer, slag, spark, skudd og spissrotgang. Internerte Wehrmacht-soldater beskyldte norske og allierte styrker for overgrep etter kapitulasjonen i 1945. En beryktet krigsforbryter ledet den tyske kjempehæren som sto i Norge i tiden etter at krigen var over.