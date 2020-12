Historie Erik Bye Eva var Erik Byes ukjente kjæreste

Om skjebnen hadde spilt sine kort annerledes, hadde det blitt Erik Bye og Eva Bjørne. – Jeg lengter ennå etter Erik, sier hun i dag,

93 år gammel.

Asbjørn Bakke

Artikkelforfatter Asbjørn Bakke utga i 2017 en biografi om Erik Bye. Historien han her forteller, var ukjent for ham frem til i høst.

Da NRK-legenden, dikteren, artisten og nasjonsbyggeren Erik Bye døde 78 år gammel i 2004, hadde han vært gift med sin kjære Tove i 51 år. Det var ikke opplagt at det var slik livet skulle bli.

Erik Byes store gjennombrudd i norsk offentlighet kom rett etter at han begynte i NRK 32 år gammel i 1958. Gjennom radioapparatene traff han lytterne slik knapt noen hadde gjort før ham. Via TV ble han Norges mest kjente person, kanskje etter kongen.

Flammene tok hjemmet

Suksessen skyldtes et eksepsjonelt kommunikasjonstalent, en genuin interesse for enkeltmenneskers historie, en usedvanlig velutviklet rettferdighetssans med tilhørende engasjement og en kunstners undrende tilnærmelse til det hele. Alt ble bygget på det fortettede livet han levde før han ble nasjonaleiendom.

Kjæresten Eva Bjørne spilte en sentral rolle i syv år.

Hun var 16 år og bodde i Munkedamsveien i Oslo da livet hennes tok en brå vending. 800 tonn ammunisjon eksploderte på Filipstadkaia 19. desember 1943. 45 nordmenn og 75 tyskere ble drept. Brannen som fulgte, ødela 405 bygninger, deriblant hjemmet til Eva, søsteren, moren og tanten. De var allerede i sorg etter at faren døde like før. Nå brant alt de eide opp.

Hos en ungkar på Bekkelaget ble de innlosjert i et toroms, lite komfortabelt krypinn. Det ble en stusslig jul. På skolen i januar 1944 ble hun venn med Erik Bye og Tove Billington Jørgensen, som han var mye sammen med. Forholdet var av og på.

Fakta Erik Bye Født 1. mars 1926 i Brooklyn, New York, USA.

Død i Asker 13. oktober 2004. TV-personlighet, journalist, forfatte-r, poet, sanger, låtskriver, skuespiller, livskunstner og samfunns-debattant. Regnes som NRKs mest markante program-leder gjennom tidene.

Sterkt engasjert i kampen for rettferdighet for krigsseilerne, større respekt for psykisk utviklingshemmede og for bedre rednings-tjeneste langs kysten. Hans første bok, Munnspill under åpen himmel, ble tidenes mest solgte (120.000) da den kom i 1966. Mest kjente sanger: «Anna Lovinda», «Skomværvalsen», «Vesle jente», «Vårherres klinkekule» og «Vår beste dag». Fikk en rekke utmerkelser, deriblant Narvesen-prisen, Årets Peer Gynt, Fritt Ord-prisen, juryens hederspris under Spellemannprisen og Norsk kulturråds ærespris. Han ble også utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. I kåringen av Århundrets nordmann i 2005 kom han på tredjeplass, etter kong Olav og Einar Gerhardsen. Fikk en redningsskøyte oppkalt etter seg. Før begravelsen var 5000 nordmenn om bord i «Erik Bye» og skrev i kondolanseprotokollen. Etter begravelsen blåste samtlige norske skip på verdens hav samtidig i fløyten. Vis mer

Erik Bye (bak flagget) feirer freden med venner etter å ha kommet hjem som soldat fra Sverige. Eva står rett bak ham. Foto: Privat

Bodde med nazister

1944 var ikke bare svermeri, sang og dans. Det var også krig. Erik var leder for guttene i Røde Kors, Evas søster Liv var leder for jentene. I hemmelighet var Erik også med i motstandsorganisasjonen Milorg.

Pensjonatet som foreldrene drev på Nordstrand, var i 1941 blitt okkupert av tysk nazi-befal. Her skjulte han våpen som han smuglet ut til Milorg-celler i Marka. I ryggsekken kunne det også være mat og andre ting. Eva syklet langt bak ham. Hun hadde en adresse hun skulle tråkke til om han ble tatt av tyskere. Det skjedde heldigvis aldri noe.

Men klokken tre en natt i desember 1944 våknet hun av en stemme som ropte: «Liv! Liv!» Det var Erik som sto utenfor og ropte på søsteren, fordi hun var en Røde Kors-alliert. «Du Liv, kan jeg få komme inn?»

Han var på flukt. Tyskerne lette etter ham. De fire damene delte de to rommene, så det var bare det bitte lille kjøkkenet ledig til Erik. Han krøllet sammen de 197 centimeterne og sovnet. Da de våknet neste morgen, var han borte. Erik flyktet til Sverige, og Eva hørte ingenting fra ham før han kom tilbake som sersjant i slutten av mai 1945. Han var i uniform frem til mars 1947.

Utleverende brev

Han og Tove var sammen igjen en stund, men da forholdet nok en gang strandet, var Eva der. De var kjærester da Erik senere det året dro til USA for å studere. Han var 21 år. Erik ba henne vente på ham: «Eva, du vet jeg er glad i deg.»

Hun var blitt så glad i foreldrene hans, Rønnaug og Erik, at hun var hos dem nesten hver dag. Pensjonatet var folketomt, og de følte seg ensomme etter at den eneste sønnen var reist. Da Eva dro til Frankrike som au pair, kom Rønnaug dit på sommerferie.

Eva og Erik sendte temperamentsfulle, oppriktige og utleverende brev til hverandre over Atlanteren. Alle hennes er forsvunnet, og mange av Eriks er smuldret opp. Han hadde så dårlig råd at han kjøpte det simpleste brevpapiret. 13 av dem er imidlertid bevart.

«Somme tider får jeg nesten lyst til å skrive til deg og fri til deg! ’Men hør, – hvilken underlig tale’, sier du vel nå – men det rare er at selv om dette er sagt halvt i spøk, så er det ikke ment utelukkende å være et humoristisk innslag i et ellers så dvaskt et brev. Tanken har ofte kommet til meg, særlig i øyeblikk da jeg har vært urolig eller nedfor. Navnet ditt er nesten blitt et symbol på fred for meg (selv om du kunne bli fan så sinna i blandt)», skrev han i brevet hun fikk til jul.

Den første julen Erik Bye tilbrakte som student i USA, skrev han dette brevet til Eva Bjørne. Han skulle bli der i seks år. Så lenge orket hun ikke å vente.

«Øldrikking og kvinnfolkhistorier»

Erik skrev at han hadde begynte å studere filosofi, at han sang i koret, at han var svært aktiv journalist i både ukeavis, et magasin og en dagsavis, og at han reiste rundt som foredragsholder og visesanger. Brevet var, som andre han skrev, ufiltrert: «Det har vært en del øldrikking og kvinnfolkhistorier, men ikke i nevneverdig grad.»

I alle brevene fortalte han om hvor blakk han var, og hva han hadde foretatt seg siden sist for å tjene noen dollar. Årene i USA ble hans dannelsesreise. På det verste levde han som uteligger. Flere ganger var han innom religiøs grubling.

I et brev skrevet 13. juni 1948 på en skrivemaskin uten norske bokstaver står det: «Jeg har gått igjennom en ganske kraftig religiøs krise i det siste, Eva, og har funnet ut at for aa ha respekt for meg selv maa jeg ta et bestemt standpunkt til kristendommen og til religion som helhet. Jeg tviler ikke paa at det er en Gud lenger. Jeg vet det er en Gud. (...) Eva, Gud er der, men Gud er ofte, i vaare tanker, noe vi selv har skapt, et produkt av vaar egen fantasi.»

Forholdet deres ble tatt opp i hvert brev: «Jeg er oppriktig naar jeg sier dette, Eva, jeg er mer glad i deg enn du tror, og jeg vet at du og jeg har noe sammen som ingen eller intet kan ta fra oss, – noe ekte og varig», skrev han i dette brevet.

Du og jeg har noe sammen som ingen eller intet kan ta fra oss Erik Bye i brev til Eva Bjørne

Erik Bye med den første bilen han kjøpte i USA (for 30 dollar). Foto: Privat

Svarte ja på frieri

Likevel kom han hele tiden tilbake til at det var for tidlig å binde seg. «Jeg er svärt rastløs, og eier ikke hva man kaller system. Jeg forsøker aa disiplinere meg selv, men har ennaa ikke oppnaad nevneverdige resultater», skrev han i oktober 1948.

Han la ut om lysten til å bli sjømann eller dra til Sør-Amerika. I brev etter brev skrev Erik at han var svært glad i henne, tenkte på å fri, men ikke var klar til å stifte familie ennå. Hun måtte vente.

I Frankrike ble Eva lei av denne repeterende unnvikelsen og ventingen. Hun var omsvermet. Bertel, en felles venn av henne og Erik, kom med fly, en svært kostbar reiseform den gangen, til Paris for å fri til henne.

– Da hadde jeg ikke hørt noe fra Erik på lenge. Og så sa jeg ja. Og etterpå så angret jeg, sier hun i dag.

Eva skrev til Erik om forlovelsen og luftet tvilen. Han svarte: «Jeg vil imidlertid at du skal gifte deg med Bertel om du føler det er den rette ting – men, for Guds skyld – tenk deg godt om saa du ikke gjør baade deg selv og ham ulykkelig. Tenk deg om – hva føler du for meg? Om det er noe sterkt og bindene, som du sier i ditt brev, – er det i saa tilfelle ikke litt uansvarlig aa innlate deg paa en affäre med Bertel, en affäre som kan lede til ekteskap. Er det ärlig mot ham og mot deg selv?»

Da Eva mottok Eriks brev i mars 1949, slo hun opp med Bertel, som ble så fornærmet at han aldri ville se henne igjen.

– Etterpå tenkte jeg: «Jeg venter på Erik», sier hun.

Erik Bye i Canada før han går om bord i båten han jobbet seg over Atlanteren på i 1949, da han var hjemme på sommerferie. Foto: Privat

Trekantdrama

Erik kom hjem da mai vippet over til juni i 1949. Han ringte til Eva og sa: «Jeg kommer!» Hun løp rett ut, nedover Holtveien og så den kjære skikkelsen komme mot henne langt borte. Da de nådde hverandre, løftet han henne opp. Hun var 33 centimeter lavere enn ham.

Men Erik traff også Tove. Da vennegjengen feiret sankthans på hennes families hytte på Søndre Langåra i Oslofjorden, forsvant Erik og Tove i flere timer. Avtalen hadde vært at hun og Tove skulle dele seng, men hun lå våken alene hele natten. Første båt gikk til Oslo halv syv. På vei til bryggen ble hun tatt igjen av en heseblesende Erik: «Jeg har vært nødt til å slå opp ordentlig med Tove for å si at det virkelig er deg.» De tok båten sammen.

– Jeg tror det har vært helt forferdelig for Tove. Hun hadde sagt nei til ham noen ganger, men når jeg ville ha ham, så ville hun absolutt ha ham likevel, forteller Eva lattermild.

Tove på besøk

Like etter dro Erik på tur til Nord-Norge. I et brev fortalte han igjen hvor glad han var i Eva: «Og siden det ikke mangler svært meget på at dette skal bli et lite kjærlighetsbrev, kan jeg godt tilføye din eneste manglende faktor – jeg er dundrende glad i deg. Ha det bra, Småtteriet mitt, og hils din familie på det hjerteligste.»

Og igjen skuffet han Eva ved å fortelle at han fortsatt ikke var klar for ekteskap: «... det er nok langt igjen før jeg kan bli for deg hva jeg gjerne ville være.»

I slutten av juli hadde Erik senior og Rønnaug lånt en hytte.

– Erik og jeg var så forelsket. Vi satt og klinte og gikk lange turer. Tante Rønnaug ble nesten irritert på oss, sier Eva.

Etter et par dager dukker Tove opp. Hun hadde med en sjokoladekake fordi det var bursdagen hennes. Den natten lå hun og Eva på samme rom. «Jeg kom for å se om det var noe håp, for å se om det kunne bli Erik og meg. Men jeg har skjønt nå at det er dere to. Jeg drar i morgen tidlig», sa Tove.

Erik Bye er den nye mikrofonsjarmøren i NRK i 1958. Han har sunget og kåsert seg til lyttersuksess. Her spiller han litt for kona Tove. Foto: Aage Storløkken, Aktuell/NTB

Eva frustrert

Før noen hadde stått opp neste morgen, hadde Tove reist på fottur i Jotunheimen. Et par uker senere dro Erik tilbake til universitetet i Freemont i Nebraska. Like etter var brevskrivingen i gang igjen:

«Jeg har i dag mottatt Deres giftige, dog meget interessante brev, hvori De gyder Deres galle over meg, og kommer med beskyldninger og bemerkninger som faar mitt gentleman’s hjerte til aa krympe seg som en sellullstrømpe i hardt vann,» harselerte han i oktober 1949 og fortsatte: «Jeg er og blir en vagabond, og har uendelig meget aa gjøre før jeg kan føle at jeg har noe aa gi deg. Det blir ikke lett for deg, en gifteferdig ung pike, aa slaa deg til ro med det.»

Det hadde han helt rett i. Eva svarte med å skjelle ham ut.

«Kjäreste Eva: Om du er skuffet og forbanna naa skal jeg ikke klandre deg. Men, please ikke vär så furten hver gang du skriver til meg da, ... Ha det godt, Evasmula.»

Den muntre tonen slo ikke an, og hun skrev rett ut at hun nærmet seg tålegrensen.

«Eva, for å komme rett til saken, dine siste brev har bekymret meg en god del. Du skriver at du føler deg forlatt, og det later til at jeg har skuffet deg en hel del. Det gjør meg vondt at du skal føle det slik», skrev han 5. februar 1950.

Franskmann med blå øyne

Den sommeren var Eva på ferie i Mandal. Hun savnet Erik så forferdelig at hun ikke orket mer.

– Da sa jeg til meg selv: «Jeg er så lei av å vente at den første mannen som interesserer seg for meg og frir, sier jeg ja til.» Jeg tenkte det bare på tull, forteller hun.

Men så sto han der, en flott franskmann med svart hår og de blåeste øynene hun hadde sett i sitt liv. Han kom fra et nobelt miljø og slet med å finne en jente som var adelig nok i Frankrike. En skandinavisk pike ville fungere bedre.

Han var i Mandal fordi han var sammen med en jente derfra. Men snart ble det Eva. At hun kunne fransk, var et opplagt pluss. Da slapp han å streve med engelsken. De dro til Frankrike og giftet seg.

Hennes nye navn ble Eva Goncalves da Cunha.

Jeg har aldri glemt deg eller det vi hadde sammen, Eva Erik til Eva i 1989

Møttes igjen tilfeldig

Erik og Tove skal ikke ha brevvekslet mens han var i USA. Men han glemte henne ikke, særlig ikke etter at Eva var ute av bildet. Da han jobbet som skipper på en mudderbåt på Hudson-elva i New York i 1952, døpte han den «Tove Billington». Da faren døde brått 17. mai året etter, kom han hjem til begravelsen og møtte Tove igjen. De giftet seg i Nordstrand kirke 17. oktober 1953.

– Hun fikk ham til slutt, for hun var nok glad i ham, sier Eva nå.

En kveld midt på 1950-tallet møttes Erik og Eva tilfeldig på Ekebergbanen. De ruslet over til Honnørbrygga og satte seg ned ytterst. Det var knapt et menneske å se. Erik og Eva var begge gift og hadde nå fått hvert sitt barn. Erik skulle få tre til, mens Eva til slutt skulle bli mor til fem.

– Vi satt og holdt rundt hverandre og sa: «Ja, det var vel sånn det skulle gå. Det skulle ikke bli oss, men vi kommer til å være glade i hverandre bestandig», forteller hun.

Erik og Tove med barna Anne og Karen på Søndre Langåra i Oslofjorden sommeren 1960. Senere fikk de Ola og Ellen. Foto: Sverre A. Børretzen/Aktuell/NTB

Møttes hos Rønnaug

Etter at familien Bye flyttet til Asker i 1964, viste Tove ingen interesse for å invitere Eva. Erik skrev i et brev til henne senere at han følte at det ville være dumt om han gjorde det likevel.

Men Eriks mor fikk besøk av Eva hver gang hun var i Oslo. Tante Rønnaug, som Eva kalte henne så lenge hun levde, var som en nummer to-mamma for henne. Sønnen kom som regel innom.

– Da ble vi sittende og prate – og prate. Det var akkurat som vi ikke hadde vært fra hverandre ett sekund. Det var veldig rart, sier hun.

Innimellom skrev Eva og Erik fortsatt til hverandre. I november 1989 skrev 63-årige Erik: «Jeg har aldri glemt deg eller det vi hadde sammen, Eva. Du skriver at du elsket meg en gang, og jeg gjengjeldte jo det, men var på den tiden uten evne til slikt, på skikkelig måte, det forstår du jo.»

Han skrev at Tove hadde gitt ham «et helt liv og fire barn». «Jeg vil aldri kunne takke henne nok. Hun har hatt mye bry med mitt gemytt, mine nykker, mitt uregelmessige og vanskelige arbeide. (...) Hun er et så gjennomført skikkelig og ordentlig og loyalt vesen – jeg har vært betydelig mer uryddig», skrev han.

Foto: Privat Erik og Eva møttes med jevne mellomrom når hun var på besøk i Norge. Her er de på slutten av 1990-tallet. Eva hadde også kontakt med Tove til hun døde i 2008, fire år etter Erik.

Beundret Tove

Den gamle, filterløse oppriktigheten var intakt. Han tenkte fortsatt på det som skjedde etter at han hadde vært i Norge i 1949:

«Vær så snill og tenk varmt om meg, kjære Eva. Jeg husker godt barndommen, ungdommen og det vi hadde sammen. Jeg var i høy grad et uferdig menneske da jeg for ut av landet igjen og tilbake til USA.»

Den siste gangen Eva var på besøk hos Tove og Erik, var Erik veldig dårlig. Da han lå for døden hjemme høsten 2004, ringte Tove henne.

– Da fikk jeg snakket med dem igjen. Det gjorde meg veldig godt. Jeg har gått hele livet og vært litt bitter for at vi ikke har sett hverandre oftere, sier Eva. Nå angrer hun ikke på at hun ikke ventet på Erik. Og sier hun har fantastiske barn.

Eva og Tove gikk i samme klasse og tok artium sammen i 1947. Hvert år siden møttes klassen på Grand. Da Tove døde i 2008, var Eva i begravelsen.

– Jeg beundret Tove, sier hun.

I sitt hjem i Frankrike hører Eva mye på Erik Bye. Heldigvis finnes han på plate.

– Jeg tenker på ham hver dag. Det er veldig rart, sier Eva Goncalves da Cunha.