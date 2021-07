Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters Historie Tour de France Mange lag vil aldri mer stille på startstreken i Tour de France

Doping, maktkamp, juks og triumfer: De store sykkelrittene består, men profflagene kommer og går.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Ingen idrett i verden er forbundet med så mange myter og legender, så mye heltedyrkelse og så mange journalistiske språkblomster som sykkelsporten.

26. juni startet den 108. utgaven av Tour de France i Brest i Frankrike.

Alpe d’Huez, Passo Pordoi, Cimma Coppi, Mont Ventoux og Arenberg er like hellige for sykkelfansen som Wembley, Old Trafford og Anfield er for ihuga engelske fotballsupportere.

Og så er det de ikoniske lagene. Team det fortsatt snakkes om.

Her tar vi for oss noen av sportens største og mest berømte lag.