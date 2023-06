Når man skåler på Hebridene, sier man «slàinte mhath» (uttales slanj-a-va). Uttrykket er skotsk gælisk og betyr «god helse». Her bidrar alle til øyas nye og unike whisky

Mer enn to teskjeer, og du er i livsfare, ble det sagt om skotsk whisky

for over 300 år siden.

02.06.2023 15:00

AFTENPOSTEN HISTORIE: Et av de nyeste tilskuddene er et maltwhiskydestilleri på De ytre Hebridene.

Grunnleggeren mener at forholdene her ute i havgapet er så unike at øygruppen bør være en egen whiskyregion.