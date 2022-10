Villaen er preget av prangende rikdom og eksklusivitet. Arven etter fordums velstand kan fortsatt få gjester til å gispe. Lenge var det noe nærmest unorsk over stedet og hva de står for. Men nå er elitene tilbake. Historie Vitenskap I prestisjens selskab

De fikk sitt palass for en åndelig stormakt, men ble gradvis skjøvet ut i kulden. Nå er eliteinstitusjonen tilbake, viktigere enn på 100 år.

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

14 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Det er ingenting beskjedent over Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), der det fra sin villa troner ned mot sjøen midt i Oslos mest fasjonable nabolag.

Over inngangen henger for tiden et stort ukrainsk flagg. Nærmeste nabo er Russlands ambassade i Norge.

Akademiet, som det kalles, er blitt viktig igjen. Den endringen skjøt fart for 20 år siden. Lenge var de helt ute i kulden.