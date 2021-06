Foto: Shutterstock De ble lokket med et frodig paradis. Nærmere 200 nordmenn prøvde å etablere nybyggersamfunn på en øde øygruppe i Stillehavet. Historie Ecuador Nordmenn ble lovet paradis, men koloniplanene på «verdens ende» var dødsdømte

Fredrik Larsen Redaktør i Aftenposten Historie

16. juni 2021 09:14 Sist oppdatert 36 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: I 1920-årene forsøkte nordmenn å etablere flere nybyggerkolonier i fjerntliggende land. Hjemme i Norge var tidene usikre. Mange gikk uten arbeid.

Samtidig hadde USA innført et kvotesystem for immigranter. Døren sto ikke lenger åpen for alle som ville dit.

Men kanskje kunne fremtiden ligge under helt andre himmelstrøk? Mange nordmenn tok sjansen.