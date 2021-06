Museet fyller 100 år i sommer. Dette uret er en av de store attraksjonene.

Det 32 meter høye tårnet foran Olavs hall er et landemerke ved Borgarsyssel Museum. Herfra får man et godt overblikk over hele Sarpsborg. I hallen kan man lære om byens grunnlegger Olav Haraldsson (den hellige), oppleve historien og se hvordan middelalderbyen kan ha fremstått. Foto: Eivind Lauritzen