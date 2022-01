Historie NRK NRKs enevelde sto for fall

I vinter sendes langrenn på fire ulike TV-kanaler. Da Oddvar Brås stav brakk for 40 år siden, var vi alle samlet rundt NRK. Samtidig – i kulissene – lå kringkastingsmonopolet med brukket rygg.

Anette Skonseng Frilansjournalist

12 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Med dagens uendelige valgmuligheter er det lett å glemme at det for ikke så veldig lenge siden fantes bare én TV-kanal i Norge. Seerne hadde to valg: å slå fjernsynet på og se på NRK, eller la være.

Trofast så det norske folk på Titten Tei eller Dagsrevyen, selv om vi helst ville se Detektimen. Og motsatt.

I mellomtiden raste debatten om rikskringkastingens fremtid. Den såkalte hustuktdebatten rystet NRK så voldsomt at monopolet ikke overlevde etterskjelvene.