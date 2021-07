Myter og sagn overtok for fakta etter at «Akerendam» forliste ved Runde i 1725. Havariet gikk i glemmeboken, til tross for at det finnes en skattkiste av opplysninger om dramaet i norske arkiver.

9 minutter siden

Foto: Arnfinn Mauren Naturen på Runde er barsk. Selv på finværsdager slår bølgene mot klippene. Et skip lastet med gull- og sølvmynter forliste her. Skatten ble funnet av dykkere på 70-tallet. Men finnes det mer på havbunnen?

AFTENPOSTEN HISTORIE: En stormfull natt i mars 1725 gikk det nederlandske handelsskipet «Akerendam» på grunn utenfor Runde. Den nesten 50 meter lange tremasteren ble knust mot klippene ytterst på øya. Rundt 200 personer døde.

Ingen overlevde.

Siden har øya vært omgitt av et slør av mystikk, skapt gjennom århundrer av dramatiske historier, sagn og myter.