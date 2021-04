Foto: Riksarkivet Historie Krig Slik levde nordmenn i Dumfries under andre verdenskrig

Da byens krigshistorie var i ferd med å gå i glemmeboken, tok innbyggerne affære. Nå er det knapt noen i Dumfries som ikke vet hvilken betydning byen fikk for hundrevis av nordmenn.

AFTENPOSTEN HISTORIE: Selv på avstand legger man merke til det. Åtte gravsteiner på Troqueer-kirkegården i Dumfries.

I en slak helling står de sirlig ved siden av hverandre. Men det er først når navnene på de nesten identiske gravsteinene blir synlige, at man skjønner at de forteller en spesiell historie.

Her ligger åtte nordmenn begravet. Foto: Arnfinn Mauren

– Jeg synes det er viktig å ta vare på den historien som disse åtte og mange andre var en del av, sier Beverley Thom.

Lite ante hun hva et tilfeldig møte med en norsk kvinne i 1998 skulle resultere i.

Da hun fikk spørsmål om hun visste noe om nordmennene som holdt til i byen under annen verdenskrig, måtte hun innrømme at kunnskapen var liten. Den var egentlig ikke-eksisterende. Da hun kom hjem igjen, dro hun på biblioteket for å finne ut mer. Men der fant hun nesten ingenting.