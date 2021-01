Foto: Mittet & Co AS, 1956/Nasjonalbiblioteket

Live Vedeler Nilsen Journalist og historiker ved Nasjonalbiblioteket

Kom deg i like fin form som bestefar/oldemor med disse gode, gammeldagse øvelsene fra tidligere tiders treningshåndbøker.

Treningstips nr. 1

La oss begynne med det grunnleggende, etter tips fra boken Ude og Inde: om Legemsøvelser og Leg av Oluf Vilhelm Falck-Ytter fra 1867:

«At gaa. Naar man gaar, skal man bringe Legemet utvungent frem, Armene skulle ikke slænge hid og did, men bevæges naturligt frem og tilbage i Marschretningen, saaledes at høire Arm og venstre Ben, venstre Arm og høire Ben følges ad.»

«Knæet strækkes ud ved hvert Skridt, Taaen vendes lidt udad, og hele Fodsaalen sættes næsten paa en Gang mod Jorden.»

Dersom man skal gå to eller flere sammen, bør man komme overens om skrittenes lengde og hurtigheten, advarer Falck-Ytter.

Stalltips fra forfatteren: Hvis føttene begynner å bli ømme, kan du smøre dem inn med litt brennevin

Foto: Nasjonalbiblioteket «At hoppe i Taug». Illustrasjon fra boken Ude og Inde: om Legemsøvelser og Leg av Oluf Vilhelm Falck-Ytter, 1867.

Treningstips nr. 2

Øvelse nummer to er hentet fra Haandbog i Gymnastik for Seminarier og Skoler (1877) av J. Bjørnstad, og bør være relativt overkommelig for de fleste. For å gjøre denne øvelsen, kalt «armslagning», gjør du følgende:

Trinn 1: «Armene føres horizontalt til Armforanbøining.»

Trinn 2: «Armene slaaes, idet de strækkes, hurtigt udad og saa langt tilbage, som Skuldrene tillade.»

Pass på ikke å løfte skuldrene eller skyte frem haken.

Illustrasjon fra Haandbog i Gymnastik for Seminarier og Skoler, 1877. Foto: Nasjonalbiblioteket

Treningstips nr. 3

Når det gjelder denne øvelsen, kan kvinnelige lesere legge seg på sofaen med god samvittighet: Den er nemlig hentet fra boken Legemsøvelser for gutter (1934) av Hans Askeland og A. Strøm-Olsen.

Lengdehopp.

Du trenger, ifølge håndboken:

1 stk. spade

1 stk. rive

1 stk. målebånd

Til denne øvelsen kan det være lurt å tegne en bred strek med krittpulver eller kalkvann, slik at guttene vet hvor de skal ta sats fra.

«En begynner fra stående stilling med rolig tilløp, som øker i hurtighet til 4–5 m fra satsmerket, hvor farten må være den størst mulige.»

«Hele satsfoten settes på bakken, og en ’ruller op’ på tåballen og strekker kneet samtidig som en sparker godt fra og kaster kroppen frem–op ...»

Husk å slenge armene kraftig frem for å forhindre at kroppen faller bakover når du lander.

Christiania Roklub har kommet seg opp av vannet for å danne en menneskelig pyramide. Bildet er tatt i 1904. Foto: Anders Beer Wilse/Nasjonalbiblioteket

Treningstips nr. 4

Nå er det guttas tur til å legge seg på sofaen: Denne øvelsen er hentet fra Gymnastikktabeller for piker: 3.-5. klasse (1936) av Elisa Platou.

Foruten øvelser som «Veksle mellom å gå som små prinsesser og gå som troll» og «Springe fra den ene veggen til den annen og rope hurra!» kan boken instruere deg i hvordan du kan gjøre øvelsen «Br. stupst., vaske klær på vaskebrett»:

«Barna tenker sig at de har vaskebaljen foran sig. På tilsigelse bøier de sig frem i stupst(illing), og derfra tar de ryggbøininger ned og tilbake til stupst. igjen, samtidig som armene føres ned og op aldeles som man gjør når man vasker klær.»

Gymtime på uidentifisert pikeskole, 1950-tallet. Foto: Ukjent fotograf/Nasjonalbiblioteket

Treningstips nr. 5

Til slutt en øvelse for de virkelig viderekomne, hentet fra Haandbog i Gymnastik fra 1899. Øvelsen heter «Udvendigt Overspring med Tilløb og Forspring paa langs over Hest med Sadelpude og Vending venstre (højre) omkring».

Det bør vel være selvsagt nok for de fleste, men dersom noen likevel skulle ha problemer med å forstå øvelsen, viser vi illustrasjonen, som finnes på side 240 i boken.

Lykke til med treningen!

Illustrasjon fra Haandbog i Gymnastik, 1899. Foto: Nasjonalbiblioteket

Artikkelen er tidligere publisert av Nasjonalbiblioteket.