– Det er nok den største konserten som har vært, og kommer til å være, i Norge, mener journalist Sturle Scholz Nærø. Da superstjernen Michael Jackson la ut på verdensturné i 1992, kjøpte fire millioner fans billett. En av dem var 14 år gamle John-Kåre Hansen fra Alta. Historie Musikk Faren kjørte 400 mil for at John-Kåre skulle få se sitt store idol

– Det jeg husker aller best er selve nærværet. Jeg står her. Der står han, sier John-Kåre i dag.

AFTENPOSTEN HISTORIE: For 30 år siden vandret Michael Jackson på Jorden. Enda bedre – han danset, sang og showet på norsk jord.

15. juli 1992 samlet 35.000 fans seg på Valle Hovin i Oslo for å oppleve verdenshistoriens aller største artist:

«Dangerous-konserten, som tordnet over store deler av sentrum i to timer og ett kvarter, var av et format Norge aldri tidligere har sett. Showet satte norgesrekord i spesial- og lydeffekter», skrev Aftenpostens anmelder Sturle Scholz Nærø dagen etter.