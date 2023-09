Historie Japan Hanka fra Norge ligger gravlagt på et hellig fjell i Japan

Få i dagens Norge vil ha hørt om henne, men på en ås utenfor Kyoto i Japan blir innsatsen hennes fremdeles hedret og holdt i hevd.

Publisert: 22.09.2023 08:57

AFTENPOSTEN HISTORIE: Somon Horisawa er 94 år gammel og buddhistprest av svært høy rang. Han står med lukkede øyne og messer frem ord etter ord – foran en liten pagode midt inne i skogen.

Han ber for sjelene til de to som ligger gravlagt her høyt opp i åsene utenfor Kyoto: den norske kvinnen Hanka og hennes tyske ektemann Bruno.

– Noen burde virkelig lage en film om henne!