Putin trapper opp krigen i Ukraina. Han gjør som Lenin og Stalin for 100 år siden.

Said Asan Dzjamilov med sin kone Tamara Dzjamilova i Vorkuta i 2005. Vorkuta var én av Stalins mest beryktede konsentrasjonsleirer.

Massegraver og falske folkeavstemninger i Ukraina sjokkerer en hel verden. For å forstå hvorfor dette skjer, må vi 100 år tilbake i tid, mener eksperter.

AFTENPOSTEN HISTORIE (VORKUTA/MOSKVA): Offiseren fra Stalins hemmelige politi, NKVD, rettet pistolen mot tinningen til den unge soldaten Said Asan Dzjamilov.

Våren 1942 raste det harde kamper mellom sovjetiske soldater og Hitlers tropper vest for Moskva. Noen måneder før hadde de sovjetiske troppene fått forsterkninger med uthvilte og godt utrustede soldater fra Sibir. De startet en heftig motoffensiv mot de utslitte og forfrosne tyskerne. Her kjempet Dzjamilov for Sovjetunionen.

I en trefning ble flere av medsoldatene og en offiser drept. Først noen timer senere klarte Dzjamilov å ta seg tilbake til leiren der de sovjetiske troppene holdt til. Det ble raskt fremsatt falske anklager mot ham.

– Tilstå at tyskerne tok deg til fange og vervet deg som spion! Ellers blir du skutt, snerret offiseren fra NKVD.

Det som skulle skje med Dzjamilov, er med på å forklare det Russland og president Vladimir Putin skulle gjøre i Ukraina 80 år senere.