Tulipan Historien om finansboblen var for god til å være sann

I snart 400 år har nederlendernes tulipangalskap vært skoleeksempelet på en finansboble. Det skyldes at hverken økonomer, historikere eller journalister sjekker kildene.

AFTENPOSTEN HISTORIE: «Dette er alle tiders største boblehistorie, de kaller den tulipangalskapen», sa Gordon Gekko mens han pekte på en tegning av en tulipanløk.

Skurken i filmen Wall Street, mannen som sa at «greed is good», skrøt av at formuen hans var bygget på at han hadde bedre informasjon om markedene enn konkurrentene. Han ville kjenne igjen en boble før den sprakk, og tjene penger der andre tapte.

Men sannsynligvis ville han tapt på tulipanhandelen, for informasjonen hans var «fake news».

Gekko (spilt av Michael Douglas) er ikke alene. En fremtredende økonom som John Kenneth Galbraith i A Short History of Financial Euphoria brukte også tulipanspekulasjonene som en illustrasjon på finansskandaler.