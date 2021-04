Foto: Illustrasjonsbilde/Shutterstock Historie Foto En kaldblodig morder ga verden svar på en av 1870-årenes største gåter En kaldblodig morder ga svar på en av 1870-årenes største gåter. Samtidig endret han vår forståelse av verden.

Anette Skonseng Frilansjournalist

12. apr. 2021 10:26 Sist oppdatert 7 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Bare fem år etter at det første fotografiet ble tatt, ble Eadweard Muybridge (1830–1904) født. I oppveksten ble han svært interessert i foto.

Samtidig endret verden seg raskere enn noen gang tidligere. Blomsterenger ble byggefelt. Skoger ble byer. Jernbaneskinner inntok villmarkene. Urfolk ble erstattet med turister.

Muybridge foreviget den moderne verden som tok form. Bildene han tok skulle endre vår forståelse av den.

Det Muybridge beviste gjennom sitt arbeide som fotograf var at et kamera kunne fange opp bevegelser som er for raske til å kunne registreres av menneskelige øyne og hjerner. Fotografi ga tilgang til kunnskap som menneskeheten aldri før hadde hatt.