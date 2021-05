Bli med til Island for å smake på fermentert håkjerring.

Kirsti MacDonald Jareg Forfatter

Én time siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Den som vil besøkte haimuseet i Bjarnarhöfn på Vest-Island, må først følge veien som ploger seg gjennom Berserkjahraun – en fire tusen år gammel stivnet, massiv lavaflod dekket av lysegrønn mose.

Hraunet er oppkalt etter to svenske berserker som endte sitt liv under en vardet grav – men ikke før de hadde hugget en vei gjennom lavaen.

Museet er bygget opp og drives av haifangeren og fiskeren Hildibrandur Bjarnason og sønnen Kristján. Det er kjent for gravet håkjerring, den særeste og mest beryktede av alle islandske spesialiteter.

En håkjerring er full av ammoniakk og derfor giftig når den er fersk.

Haien mangler nemlig nyrer som renser kroppen, slik at den svømmer rundt som et maritimt urinal. Så kan man jo lure på hvordan man kom på ideen å spise dette dyret i første omgang.

På en eller annen mystisk måte fant noen ut at gjennom å grave kjøttet ned i jorden i noen måneder for så å henge det til tørk i flere uker, ville den være spiselig – eller i det minste ikke-giftig.

Større enn hvithaien

Parkeringsplassen utenfor haimuseet er nesten tom, men så ligger også Bjarnarhöfn et stykke unna ringveien som slynger seg rundt Island.

Innenfor døren, i en lav, hvit og ganske intetsigende bygning, sitter en fyr i grå hettegenser og selger billetter. Det viser seg å være Kristján Hildibrandsson.

Kristján Hildibrandsson tar seg en bit fermentert håkjerring. Foto: Kirsti MacDonald Jareg

«Når begynner neste omvisning?» spør jeg.

«Når tiden er inne», svarer Kristján.

Denne mannen har tydeligvis god tid, så jeg benytter sjansen:

«Hvorfor heter haien hákarl [håkarl] på islandsk? På norsk heter den håkjerring.»

«Før trodde man at håkjerring og håbrand var samme type hai, men bare forskjellig kjønn», svarer han. Derfor ble håkjerring kalt håkarl, og den antatt kvinnelige håbranden ble kalt for hámeri [håmerr].»

Håkjerringa, eller grønlandshaien, kan bli større enn den langt mer skremmende hvithaien. Og mens hvithaien er rask og spenstig, er håkjerringas latinske navn Somniosus, den søvnige. Men jeg vet ikke, jeg.

Hadde jeg møtt en håkjerring i dypet, syv meter lang og tolv hundre kilo tung, ville jeg sannsynligvis forsøkt å stige raskest mulig opp til overflaten uansett hvor fredelig og dorsk den er.

Tanngarden i over- og underkjeven er skapt for å sage over byttedyr, derfor må håkjerringa fiskes med kjetting i stedet for line. Både seler og kveite, til og med en og annen druknet hest og reinsdyr, har man funnet i magesekken på disse søvnige haiene.

Også torskehoder henger til tørk. En gang i tiden var dette fattigmannskost. Foto: Kirsti MacDonald Jareg

Ga lys til Londons gater

Fra 1400- og helt opp til 1950-tallet ble den jaktet for leveren, som utgjorde omkring ti prosent av kroppsvekten. Leveren ga verdifull, saktebrennende olje og sørget for lys i torvhyttene også i Københavns og Londons gater. I reiseskildringen A Girl’s Ride in Iceland fra 1889 beskriver forfatteren, journalisten og fotografen Ethel B. Tweedie (født Harley) odøren fra haioljefabrikkene:

«[…] stanken er så fryktelig at det er umulig å finne noe annet å sammenligne med. Under visse vindforhold kan den kjennes mange miles unna […] Heldigvis finner man ikke mange slike oljefabrikker. De ligger hovedsakelig i regioner utenom allfarvei, som på Island og Grønland.»

Jeg sier bless til Kristján og hilser på faren Hildibrandur, som sitter omkranset av fiskegarn og båter, haiskjeletter, haikjever og haifostre på glass, utstoppede seler, suler og terner, oljehyrer og kjøkkenutstyr fra en hvalfangerskutes bysse, miniatyrseilbåter – alt man kan forestille seg at en mann som har levd et langt liv på havet, har samlet i en mannsalder.

Kjenner lukten på lang avstand

Nå setter han kaffekoppen fra seg og gjør seg klar til å starte omvisningen. Vi er seks personer og står i halvsirkel rundt Hildibrandur, som står midt i livsverket sitt. Etter en stund kommer han til temaet jeg vil høre mer om: graving av håkjerring.

Før i tiden ble kjøttet gravd ned i jorden og gjæret der, mens det i dag lagres i plastbokser i seks uker. Men prosessen er den samme: Ingenting tilføyes, gravingen går sin gang, og bakterier hindrer forråtning i vanlig forstand.

Etter seks uker henges kjøttet til tørk i fire måneder i en tørkestall bak museet. Jeg så den på vei inn, den ligner et båthus på stylter. Lukten kjentes på lang avstand – noen sier den ligner sterke franske oster, men min nese forteller meg at dette er ren salmiakk, en fire hundre år gammel tradisjon som gir seg ut for å være mat.

«Når man jobber med gravet håkjerring, kan man aldri bruke klærne til noe annet etterpå», sier Hildibrandur.

4 reisetips i og rundt Breiðafjörður

Stykkishólmur Foto: Kirsti MacDonald Jareg Rødmalte, historiske Hótel Egilsen fra 1867 ligger midt i Stykkishólmur, en liten fiskerlandsby der innbyggerne reddet trebygningene i siste liten. Restaurant Narfeyrarstofa ligger rett i nærheten av hotellet og serverer ferske fiskeretter. Ta en kveldstur opp til fjellknatten Stykkið og en rusletur i havnen for å se hva fiskerne har fått i garnene.

Flatey Foto: Kirsti MacDonald Jareg Flatey er den eneste øya i Breiðafjörður som er bebodd året rundt. Flatpakkede hus ble hentet fra Norge, og i dag har Flatey en av Islands best bevarte trehusbebyggelser. Bilen må stå igjen på land når du tar fergen «Baldur» til Flatey. Øya byr på sjelero, fugleliv og kajakkturer. Det gamle pakkhuset er gjort om til vakre Hótel Flatey, og hvert rom er innredet forskjellig. Restauranten anbefales!

Helgafell og Berserkjahraun Foto: Beketoff/Shutterstock/NTB Heltinnen i Sagaen om laksdølene, Gudrun Osvivsdottir, ligger gravlagt ved foten av det hellige fjellet Helgafell, rett ved Stykkishólmur. Husk å ønske deg tre ting når du klatrer fjellet, og nyt utsikten over Breiðafjörður og fjellene i Vestfjordene. Spør deg for etter historien om lavafeltet Berserkjahraun!

Båttur Foto: Kirsti MacDonald Jareg Det sies at øyene i Breiðafjörður er én av tre ting som ikke kan telles på Island. For å se øyene og fugleliv på nært hold og nyte fersk sjømat på dekk, ta en tur med Seatours. Arctic Adventures er ett av flere selskaper som arrangerer kajakkturer.

Nervegift og urin

Så hvordan begynte folk å spise hai tilberedt på denne måten?

Selv på karrige og nødstilte Island må det ha sittet langt inne å fortære en fisk som var kjent for nervegift og urin? Til tross for at kjøttet er rikt på protein og leveren gir A-vitamin?

«Historien om gravet håkjerring starter i Asparvík i 1601, der en hai var dratt i land», sier Hildibrandur. Etter at leveren var fjernet, lot folk den ligge for vær og vind, delvis dekket av jord og rask. Da var det at en bonde fikk den underlige innskytelsen å henge kjøttstykker fra droget til tørk. Og der hang den i en bu – kjøttet ble mørt, ja visst, men ingen var modige nok til å smake.

«Men så en dag kom en skatteinnkrever og folket hans til bygda», sier Hildibrandur. Den slags folk krevde kost og losji uansett hvor lite mat bønder og fiskere hadde til seg og familien.

Så bonden så sitt snitt til å teste ut den fermenterte haien og serverte den til futen og mennene hans. Bonden må ha fulgt nøye med på hvordan haien falt i smak, og også om de ville bli syke.

Hva som gjorde at skatteinnkreveren falt for det eksentriske måltidet, sier Hildibrandur ingenting om. Men det sies at han og mennene led av sykdommer da de kom, og at helsetilstanden bedret seg betraktelig i dagene etter måltidet.

Ekstrem vårrengjøring

Nå er det min tur til å smake håkjerring. Kristján skjærer opp det hvite, tandre kjøttet i terninger og stikker en tannpirker i dem. Han ser på oss med et lurt blikk og skyver fatet mot oss.

«Her, ta en bit. Og her er rugbrød.»

Jeg gnager av en liten bit, kun noen fibre og brekker meg før jeg svelger. For dette kjøttet, som også kalles glasshai, smaker ekstrem vårrengjøring; nesen og ganen protesterer på den overveldende lukten og smaken av ammoniakk.

«Ta deg heller en tur ut i tørkebua», sier Kristján muntert mens han gafler i seg flere biter av delikatessen som står urørt.

Eimen fra den hvitmalte tørkebua, et maritimt stabbur med rødt tak, kjennes på lang avstand. Vinden herjer fritt med de brune kjøttstykkene som dingler fra tverrliggende bjelker oppunder taket. De ligner skinker, hvis man ser bort fra det grove haiskinnet festet til kjøttet.

Et eksemplar av en annen islandsk delikatesse som før var fattigmannskost, tørkede torskehoder, gliser stygt mot meg; det er det største torskehodet jeg noensinne har sett. Gulgrønne, innsunkne øyne med en stirrende pupill på hver side av det oppsplittede hodet holder blikket mitt til jeg finner ut at nå!, nå er det på tide å sette kursen mot fiskeværet Stykkishólmur for å innta et måltid som hverken stinker eller stirrer.

Artikkelen er hentet fra boken Island. En reiseskildring, utgitt 2021. Publisert etter avtale med Aftenposten Historie.