Historie Kunst Maleriet havnet på flyttelasset til Sverige i 1905. Nå vil Norge ha det tilbake.

116 år etter unionsoppløsningen er det vakre drømmelandskapet blitt et norsk-svensk diskusjonstema.

Nina Gram

32 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: – Dette er et verk som er viktig for vår institusjons historie, og som samtidig gir en bredere forståelse for norsk kunsthistorie, sier avdelingsdirektør Stina Högkvist ved Nasjonalmuseet.

Nylig oppdaget kunsthistoriker Nils Messel at maleriet tilhørte det norske Nasjonalmuseet og ikke den svensk-norske kong Oscar 2. før booppgjøret med svenskene i 1905.

Lotusspisernes land, 1861: