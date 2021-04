Foto: Privat Historie Andre verdenskrig Dro til Østfronten 19 år gammel. To år senere reiste faren for å hente ham hjem.

Christopher Rønneberg (19) trosset familien og ble soldat i tyske Waffen-SS. Men da det gjaldt som mest, dro en sveket far gjennom et krigsherjet Europa for å få sin sønn hjem.

Arnfinn Mauren

19 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Stemmen til 51 år gamle Christopher Rønneberg senior er sylskarp når han en junikveld i 1941 lekser opp konsekvensene av eldstesønnens valg.

– Du svikter din far. Du svikter din mor. Du svikter ditt hjem. Du svikter ditt land.

Noen dager tidligere har 19-åringens yngre bror Bjarne funnet et brev fra SS-kontoret. Det avslører at storebroren har meldt seg til tysk tjeneste. Han skal dra noen uker senere.

Christopher junior – Kia blant venner og familie – vil kjempe for tyskerne, mot russerne på Østfronten.

Dette er det siste bildet som tas av Christopher jr. Det er tatt hjemme i Ålesund – en sønn sammen med sin mor – bare noen timer før avreise, i juli 1941. Foto: Privat