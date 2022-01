Fadime ble drept av sin egen far, fordi hun valgte svensk kjæreste fremfor en fetter. Historie Drap En henrettelse tatovert inn i Sveriges hukommelse

20 år senere har smerten over drapet ennå ikke stilnet.

Odd Inge Skjævesland

Nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE (UPPSALA/STOCKHOLM): Det er brostein både i gaten og på fortauet. Flere sykler enn biler passerer. Selv sentralt i byen som huser Nordens eldste universitet, trenger stillheten seg ofte frem.

Mellom Uppsala universitet og den ærverdige byens jernbanestasjon renner elven Fyrisåen. Ved et hushjørne nær elven buer store og små busker seg som et bakteppe for tre benker. Blomstene kommer igjen til våren.

Den idylliske plassen er en signatur for at Uppsala ikke vil glemme: