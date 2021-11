John Lennon og Paul McCartney (bak) var de verdensberømte frontfigurene. Men mannen til venstre var også helt sentral: Brian Epstein gjorde The Beatles til historiens største popgruppe. Men det skulle ikke ende godt for ham. Historie The Beatles Den femte Beatle

Asbjørn Bakke

5. nov. 2021 10:25 Sist oppdatert nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: 27-åringen som sto blant publikum på «The Cavern» i sentrum av Liverpool torsdag 9. november 1961, skilte seg ut.

For det første var han eldre enn resten, som var tenåringer. For det andre sto han der i stilig, mørk dress med slips og hadde en dokumentmappe under armen.

Opplevelsen han var i ferd med å få skulle frembringe en idé. Den var såpass vill at han måtte tygge på den noen dager

