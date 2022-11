Et besøk på en av Moskvas mest prestisjefylte kirkegårder er som en spasertur gjennom en historiebok. Ved Novodevitsjij-klosteret hviler kjente og ukjente under monumenter de fleste bare kan drømme om. Her ligger Aleksandr Bakulev (1890–1967), som var hjertekirurg. I september i år ble tidligere president og nobelprisvinner Mikhail Gorbatsjov gravlagt. Da hadde kona Raisa Gorbatsjova (1932–1999) ventet på ham i 23 år. Historie Moskva En mektig gravplass

MOSKVA (Aftenposten Historie): Kjærlighet, sorg, mot, stolthet og brutalitet møtes i en oase av en gravplass.

Moskva opplevde en voldsom befolkningsvekst etter Napoleons mislykkede forsøk på å erobre byen i 1812. Innbyggerne hadde brent ned over to tredjedeler av det beboelige arealet for å nekte den franske keiseren fotfeste.

Under gjenoppbyggingen strømmet folk mot byen, og frem til begynnelsen av 1900-tallet hadde innbyggertallet økt fra 215.000 til én million.

Moskva trengte mer plass til sine døde, og byplanleggerne siktet mot områdene rett utenfor murene til det gamle klosteret Novodevitsjij.