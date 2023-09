Historie USA En helvetes bydel

I skyggen av New Yorks skyskrapere, Time Square og Broadway ligger en hel verden i gangavstand for dine føtter. Stinn av restauranter. En bydel der ingen behøver å sulte.

Publisert: 08.09.2023 10:03 Oppdatert: 08.09.2023 10:26

AFTENPOSTEN HISTORIE: Hotellet var nærmest booket i blinde da vi bestemte oss for noen dager i New York. Det lå nær teaterstrøket og Time Square og så OK ut på nettet.

Taxien rundet hjørnet på travle 8th Avenue og svingte inn en svært så rolig stump av 51st Street.

Trivelig gate.

Vi sjekket inn og søkte tips i resepsjonen.

Er det noen gode, hyggelige restauranter i nærheten, som du vil anbefale?

Resepsjonisten slet med å beherske seg.

Jeg så at han tellet inni seg. Ante hva han tenkte:

Hvor uvitende er det mulig å være? Så kom det: