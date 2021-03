USAs president var knapt i graven før den ene skandalen etter den andre ble rullet opp

For 100 år siden ble Warren G. Harding innsatt som USAs president etter et valgskred. Folket sørget da den populære presidenten døde to og et halvt år senere, men knapt var han i graven før den ene skandalen etter den andre ble rullet opp.