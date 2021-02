Foto: Privat Historie Video Hvordan få film rett hjem i stua på 80-tallet? Disse nordmennene hadde løsningen. Alle drømte om å se film hjemme, men nesten ingen hadde råd til videospiller. Da begynte kloke hoder å tenke utenfor boksen – eller rettere sagt inn i den.

Anette Skonseng Frilansjournalist

7 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Netflix, HBO Nordic og utallige andre strømmetjenester sørger for at vi kan velge å se så mange filmer vi vil, når vi vil, og hvor vi vil. På begynnelsen av 1980-tallet begrenset valgfriheten seg til mandagsfilmen på NRK.

Vi visste at det gikk an. Men å la seg underholde av haifinner, stjernekriger og agenter med gylne pistoler i egen stue var sjelden luksus som de fleste av oss bare kunne drømme om. En videospiller kostet opp mot to månedslønninger og fantes bare i ett av ti norske hjem.

Men så kom Supermann, forkledd som ingeniør Jimmy Joccumsen fra Jessheim.

I den ene hånden hadde han en stor skål popcorn. I den andre løsningen på et av datidens største mysterier:

Hvordan gi folk uten videospiller muligheten til å låne filmer og se dem hjemme?