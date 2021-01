Historie Amerikansk politikk Møt pionerene som gjorde USA til et mer demokratisk land

Mange har kjempet kamper og plantet viktige milepæler i USAs demokratiske utvikling. Dette er noen av dem.

Jonathan Gordon Journalist i All About History

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

7. jan. 2021 08:49 Sist oppdatert 16 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Den amerikanske kongressens prosess med å godkjenne valgresultatet tok onsdag kveld norsk tid en sjokkerende vending. Enkelte støttespillere av USAs utgående president Donald Trump stormet kongressbygningen.

Minst fire personer ble drept. Det tok seks timer før det som vanligvis er en tørr og formell prosess kunne fortsette: Godkjenningen av Joe Biden som USAs neste demokratisk valgte president.

En antidemokratisk vending som den som utspilte seg onsdag er unikt i amerikansk historie. USAs sittende president hadde i tiden før opprøret egget sine støttespillere til ikke å akseptere valgresultatet.

Da kan det være godt å se tilbake på noen av personene som har gått motsatt vei. De som har plantet viktige milepæler i landets demokratiske utvikling.

Enten de representerte vanskjøttede småsteder eller etniske minoritetsgrupper, var de blant de første som slo igjennom og nådde sine mål.

Felles for dem vi skal presentere her, var at de bidro til å inspirere mange som kom etter dem. De brukte fredelige midler for å fremme sin sak og åpnet for større representasjon for alle.