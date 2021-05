Foto: Sverre Heiberg / Oslo Museum Historie Oslo Vernekamp endte med politiavhør: Dette er byggene som forsvant fra Oslo

Visste du at Oslo hadde sitt helt eget tivoli? Eller at en vernekamp ble møtt med massivt politioppbud? Her er historien til noen av byggene som nå er tapt.

Nå nettopp

AFTENPOSTEN HISTORIE: Arkitekturen som engang preget Oslo by har fått mye oppmerksomhet i det siste.

I sosiale medier er det stort engasjementet rundt Arkitekturopprøret. Opprørerne slakter det meste som er nytt, og drømmer seg tilbake til en byggestil som forsvant fra byrommet med inntoget av funksjonalismens nøkternhet.