Løpende mot fluktbilen og den ventende sjåføren mister en av de to ranerne «Skrik» i bakken. Skaden er fortsatt synlig for publikum når Nye Munch nå åpner dørene. Historie Munchmuseet Slik var jakten på «Skrik» og «Madonna»

En søndag formiddag stormet to bevæpnede menn Munchmuseet i Oslo og tok med seg to av Norges nasjonalskatter. Bildene kom til rette igjen, men de som vet hvordan, er få – og nesten helt tause.

41 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Først et voldsomt motorbrøl. Så kommer en svart Audi stasjonsvogn ryggende i full fart oppover Tøyengata. Den bråstopper utenfor Munchmuseet.

To maskerte menn hopper ut av bilen og løper over gressplenen foran museet. Den ene raneren har en revolver i hånden. De to stormer inn i museet.

Fredag 22. oktober åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. For litt over 17 år siden, 22. august 2004, ble det klart at det gamle Munchmuseet på Tøyen hadde noen åpenbare svakheter.