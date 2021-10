En vanlig måte å leve på i Norge, som forsvant. Ofret på fremskrittets alter. Hva var det som gikk tapt? Historie Middelalderen Herren gav, og Herren tok. Herrens navn være loven.

Norske myndigheter tok radikale grep for å modernisere landet etter 1814. Lite, om noe, hadde like stor effekt på vanlige folks liv som jordreformene.

Vemund Sveen Finstad Journalist i Aftenposten Historie

18 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Langt inne i Hardangerfjorden, mellom Odda og Utne, ligger Agatunet.

I 1871 bodde det nesten 200 personer her omkring. Nå er tunet folketomt.

Slike steder gikk dukken over hele Norge etter reformene som begynte for 200 år siden. Et viktig kulturminne holdt også på å bli med i dragsuget:

– Ikke noen annen lov har endret kulturlandskapene i Norge i større grad over kortere tid. Det var radikalt, sier Line B. Iversen.