I 1821 fikk Norge det flagget vi har i dag. Men vi kunne fort endt opp med noe helt annet.

Hvil øynene på dette flagget. Forslaget kom fra Grimstad, og Stortingets egen flaggkomité gikk inn for det. Men så spratt det opp en representant fra Bergen, som ingen kunne målbinde. Foto: Stortingsarkivet

Odd Inge Skjævesland

7 minutter siden

AFTENPOSTEN HISTORIE: Helt fra Norge i 1814 ble fri fra enevoldskongen i Danmark, tegnet mer og mindre seriøse aktører på hvordan et eget norsk flagg burde se ut.

Den våryre selvstendighetstrangen fra Eidsvoll møtte veggen, eller i hvert fall mange planker, med den svensk-norske unionen samme høst. Men begeistringen fortsatte å piple ut.

Ett utslag var at lidenskapen også kunne skape entusiasme for et firkantet tøystykke med farger og annen symbolikk på.

Løver og kors

Etter 1814 kom både anonyme personer, politikere, embetsmenn og grupper rundt om i landet med forslag til hvordan flagget burde bli. Ofte ga forslagene assosiasjoner til danskenes gamle rødhvite dannebrog eller svenskenes blågule flagg.

14 av de til sammen 18 forslagene som var med i den endelige konkurransen, er bevart i Stortingets arkiv.

Her ser du ni av forslagene som ikke nådde opp: